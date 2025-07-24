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ПОЛІТИКА

Politico: Зеленського звинувачують у демонтажі антикорупційної системи

24 липня 2025, 13:21
Politico: Зеленського звинувачують у демонтажі антикорупційної системи
На думку опозиційних депутатів та антикорупційних активістів, цей крок може стати початком демонтажу антикорупційної інфраструктури, що будувалася роками.

Україна, що перебуває у стані війни з росією, може зіткнутися з іншим — внутрішнім і не менш небезпечним ворогом: авторитарними тенденціями у власному керівництві.

Про це йдеться у новому матеріалі видання Politico, де аналізується підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414, який, за оцінками критиків, фактично нівелює незалежність ключових антикорупційних органів — НАБУ і САП.

На думку опозиційних депутатів та антикорупційних активістів, цей крок може стати початком демонтажу антикорупційної інфраструктури, що будувалася роками. Закон, зокрема, надає Генеральному прокурору повноваження втручатися у справи НАБУ, передавати їх іншим органам та видавати письмові вказівки детективам. САП також втрачає процесуальну автономію, а її керівник — ключові повноваження.

Як зазначає Politico, рішення ухвалили на тлі розслідувань НАБУ щодо топпосадовців, зокрема колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова. За словами одного з ексміністрів уряду Зеленського, влада боялася, що ці справи можуть дістатися найближчого оточення президента.

Видання також пов’язує події з міжнародним контекстом: на тлі зростання ізоляціонізму в США та підтримки Зеленського з боку кандидата в президенти Дональда Трампа, в Офісі президента вирішили, що Вашингтон і Брюссель більше не будуть жорстко реагувати на знищення незалежних інституцій.

"Це логічне завершення послідовного закручування гайок. Новий наратив простий: або ти з Зеленським, або ти агент росії", — цитує видання слова колишнього урядовця.

Колишній радник Трампа Стів Беннон також заявив, що Зеленський "діє логічно", якщо намагається уникнути реальних перевірок: "Краще хай MAGA кричать про корупцію, ніж дозволити працювати незалежним структурам, які він не контролює".

ЄС, попри публічну стриманість, давно стурбований авторитарними кроками Офісу президента — звільненням незалежних міністрів, усуненням генерала Залужного, концентрацією влади в руках Андрія Єрмака, якого у матеріалі називають "де-факто співпрезидентом".

Опозиційний депутат Микола Княжицький прямо пов’язує ухвалення скандального закону з тим, що НАБУ підбиралося до впливових осіб із владної верхівки. За його словами, у владі вважають, що США та ЄС все одно підтримуватимуть Україну, незалежно від знищення антикорупційних органів.

Водночас представник Єврокомісії Гійом Мерсьє офіційно підтвердив стурбованість Брюсселя ситуацією довкола НАБУ і САП, наголосивши, що незалежність цих органів є умовою підтримки з боку ЄС.

Сенатори США демократка Джинн Шахін та близький до американського президента республіканець Ліндсі Грем також виступили проти українського закону №12414.

НАБУзаконСАПВолодимир Зеленський

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