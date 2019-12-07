Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався
"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався", - наголосив Ситник, повідомилаяє "Українська правда" із посиланням прес-службу НАБУ.
Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.
"І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді", - заявив директор бюро.
За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, "особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри".
Нагадаємо, що Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.
Наприкінці червня Ситника викликали для розмови про можливе порушення антикорупційного законодавства.
Раніше екс-депутат Дмитро Крючков звинуватив директора НАБУ Ситника в отриманні $500 тис хабара.
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