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Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався

"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався"
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що вручений йому на трасі поліцією адмінпротокол – необґрунтований.
Ситник про вуличну зустріч з поліцією: Ніхто не ховався Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

"Поїздка до Харкова була запланована заздалегідь. Ніхто ні від кого не ховався", - наголосив Ситник, повідомилаяє "Українська правда" із посиланням прес-службу НАБУ.

Він пояснив, що адмінпротокол йому вручили, а не зачитали, як раніше казали в Генпрокуратурі.

"І це не перший і, ймовірно, на жаль, не останній такий протокол, враховуючи специфіку моєї роботи і розслідування детективів Бюро. Як і всі попередні, вважаю його необґрунтованим. Готовий доводити це у суді", - заявив директор бюро.

За словами Ситника, подібні заяви ГПУ його не дивують, "особливо враховуючи перед виборами бажання вчергове втягнути НАБУ в політичні ігри".

Нагадаємо, що Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз у Рівненській області.

Наприкінці червня Ситника викликали для розмови про можливе порушення антикорупційного законодавства.

Раніше екс-депутат Дмитро Крючков звинуватив директора НАБУ Ситника в отриманні $500 тис хабара.

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12 07 2019 21:44
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