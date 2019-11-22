Поліція купує 409 Opel Astra і 413 Renault Duster
Про це йдеться на сайті ProZorro, передає LB.ua.
Закупівля розбита на два лоти: за одним поліція купує 409 автомобілів Opel Astra за 241,5 млн гривен, за другим - 413 Renault Duster за 241,7 млн гривень.
Постачальником автомобілів стане компанія "Спец-Ком-Сервіс". За даними аналітичної системи YouControl, компанія належить Сергію Калюшу і Михайлу Городових.
За даними МВС, автомобілі призначені для поліцейських у сільській місцевості.
"Проєкт «Поліцейські офіцери громад» вже реалізовано у семи областях, і 254 поліцейські працюють у 206 громадах. Наступного року програма запрацює по всій Україні, це близько 806 окремих територіальних громад. Де будуть працювати 3200 офіцерів громади", - заявив заступник голови МВС Сергій Яровий.
Нові автомобілі покликані підвищити швидкість реагування поліції на виклики громадян у малих містах і селах.
Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило, що будинок, де народився Адольф Гітлер перетворять у поліцейську дільницю.
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