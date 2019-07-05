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Поліція Шрі-Ланки заявила про нейтралізацію всіх підозрюваних у терактах

Причетних до вибухів або затримали, або вбили під час затримання
Поліція Шрі-Ланки заявила про нейтралізацію всіх підозрюваних у терактах 21 квітня.
Поліція Шрі-Ланки заявила про нейтралізацію всіх підозрюваних у терактах Фото: Anadolu Agency / Getty Images

Під час розшукових дій, обшуків і затримань сили безпеки вилучили обладнання та компоненти для виготовлення бомб, які бойовики планували застосувати в нових атаках. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агенство Reuters.

Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухид Джамаат". Пізніше про свою відповідальність за теракти заявило і терористичне угруповання "Ісламська держава".

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

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07 05 2019 11:59
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