Поліція знайшла пістолет під час обшуку квартири у справі про вбивство Фаріон

Суд вже арештував пістолет та інше майно, яке вилучили правоохоронні органи.

У справі про вбивство Ірини Фаріон Галицький районний суд Львова наклав арешт на знайдений в одній із квартир пістолет марки ФОРТ з патронами.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 серпня.

В рішенні написано, що поліція 14 серпня провела обшук у квартирі, адреса і власник якої не вказуються.

Також в ході обшуку було знайдено мобільний телефон марки IPHONE 11 із сім-карткою, IPHONE 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет ФОРТ 12-Р з магазином, 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, чотири пружини, три протирки, один шомпол, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки, дві коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.

Суд заарештував це майно і зобов’язав слідчих повернути вилучені в ході обшуку 1900 доларів та 100 євро, а також банківські картки. Разом з тим, речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що знаряддя вбивства ще шукають.

"Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місцезнаходження знаряддя вбивства. Вилучені у результаті обшуків речові докази скеровуються на проведення експертиз, слідчі дії тривають", - заявила вона.

Нагадаємо, що 19 липня У Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон, вона у важкому стані. Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

А вже 25 липня в Дніпрі було затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон.