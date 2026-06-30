Польща домоглася обмежень для української сталі на ринку ЄС

Раніше українська сталь мала вільний доступ до європейського ринку як елемент підтримки країни, що протистоїть російській агресії.

Європейська комісія з 1 липня запровадила нові обмеження на імпорт сталі до Європейського Союзу, включивши до системи захисних квот і Україну. Таке рішення підтримала Польща, яка наполягала на поширенні нових правил на українських виробників.

Про це повідомляє RMF FM.

Єврокомісія скоротила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт понад встановлені ліміти обкладатиметься митом у розмірі 50%.

У Брюсселі пояснили рішення стрімким зростанням надлишкових виробничих потужностей у світовій металургії. За прогнозами ЄК, вже наступного року цей показник досягне 721 млн тонн, що більш ніж у п'ять разів перевищує річне споживання сталі в Євросоюзі.

Для Польщі ключовим стало те, що нові захисні заходи поширили й на Україну. Раніше українська сталь мала вільний доступ до європейського ринку як елемент підтримки країни, що протистоїть російській агресії. Варшава наполягала на скасуванні цього винятку.

За новими правилами Україна отримала індивідуальні безмитні квоти у дев'яти категоріях сталевої продукції загальним обсягом близько 1,05 млн тонн на рік. Це значно менше за приблизно 2,65 млн тонн сталі, які Україна експортувала до ЄС у 2025 році. Таким чином можливості безмитного експорту скорочуються приблизно на 60%.

Водночас Єврокомісія заявила, що врахувала воєнний стан та статус України як країни-кандидата до ЄС, надавши індивідуальні квоти навіть у деяких категоріях, де вони зазвичай не передбачені. За оцінкою Брюсселя, нові ліміти покриватимуть близько 70% історичного обсягу українського експорту сталі до Євросоюзу.

Представники української металургійної галузі вже розкритикували рішення, заявивши, що нові обмеження можуть призвести до скорочення виробництва та експорту в умовах війни. Водночас польська сторона заявила, що більшість її вимог щодо захисту ринку ЄС було враховано, і висловила задоволення рішенням Єврокомісії.