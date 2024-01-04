Польща розглядає порушення повітряного простору ракетою рф як провокацію – Reuters

Уранці 29 грудня оперативне командування Збройних сил Польщі зафіксувало "невідомий об'єкт" у повітряному просторі країни під час масованої ракетної атаки країни-агресорки по Україні.

Польща не виключає, що порушення повітряного простору країни 29 грудня російською ракетою було провокацією.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера, повідомляє Reuters.

"Я не можу цього виключити. Союзники також не виключають цього… Важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону Польщі був випадковим. Такий тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір", — сказав він.

Сівера також допустив, що нещодавня зміна уряду у Варшаві та серед вищого військового керівництва Польщі могла бути одним із факторів, оскільки Кремль усвідомлює, що в дуже складний для Польщі момент управління на себе тимчасово бере адміністрація, яка не була при владі вісім років.

Уранці 29 грудня оперативне командування Збройних сил Польщі зафіксувало "невідомий об'єкт" у повітряному просторі країни під час масованої ракетної атаки країни-агресорки по Україні.

За інформацією відомства, об'єкт залетів з боку кордону з Україною. Відтоді як він перетнув його, залетівши до Польщі, і до зникнення сигналу за ним спостерігали радіолокаційні засоби системи ППО.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда скликав термінове засідання через "невідомий об'єкт".

росія відмовилася давати Польщі пояснення через ракету.