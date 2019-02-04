Полторак при звільненні з військової служби отримав майже 2 млн грн

Він не має ні житла, ні автомобіля

Міністр оборони Степан Полторак за 2018 рік заробив 3 мільйони 411 тисяч гривень.

Полторак отримав 1 мільйон 112 тисяч 923 гривень зарплати і ще 1 мільйон 925 тисяч 261 гривню виплат при звільненні з військової служби, йдеться в його електронній декларації.

Також міністр оборони отримав 29 тисяч 320 гривень пенсії, 223 тисячі 380 гривень гонорарів і 120 тисяч 376 гривень процентів.

При цьому Полторак не має власного житла. Він задекларував номер в готельному комплексі у Києві площею 41,65 кв.м (на підставі договору проживання) та право користування у зв'язку з реєстрацією місця проживання на квартиру у Києві площею 90,7 кв.м.

Дружина Полторака має квартиру площею 66,7 кв.м і вартістю 289,5 тисячі гривень у Харкові і автомобіль Mini Cooper 2015 року вартістю 150 тисяч гривень. У 2018 році вона отримала лише 84 тисячі 90 гривень процентів.

У готівці Полторак тримає 162 тисячі доларів, у банках 1 мільйон 93 тисячі 368 гривень та 21 тисячу 555 доларів.

Його дружина тримає у готівці 180 тисяч гривень та 93 тисячі доларів, у банку 632 тисячі 29 гривень та 20 тисяч 559 євро.

Нагааємо, заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.