Полторак при звільненні з військової служби отримав майже 2 млн грн
Полторак отримав 1 мільйон 112 тисяч 923 гривень зарплати і ще 1 мільйон 925 тисяч 261 гривню виплат при звільненні з військової служби, йдеться в його електронній декларації.
Також міністр оборони отримав 29 тисяч 320 гривень пенсії, 223 тисячі 380 гривень гонорарів і 120 тисяч 376 гривень процентів.
При цьому Полторак не має власного житла. Він задекларував номер в готельному комплексі у Києві площею 41,65 кв.м (на підставі договору проживання) та право користування у зв'язку з реєстрацією місця проживання на квартиру у Києві площею 90,7 кв.м.
Дружина Полторака має квартиру площею 66,7 кв.м і вартістю 289,5 тисячі гривень у Харкові і автомобіль Mini Cooper 2015 року вартістю 150 тисяч гривень. У 2018 році вона отримала лише 84 тисячі 90 гривень процентів.
У готівці Полторак тримає 162 тисячі доларів, у банках 1 мільйон 93 тисячі 368 гривень та 21 тисячу 555 доларів.
Його дружина тримає у готівці 180 тисяч гривень та 93 тисячі доларів, у банку 632 тисячі 29 гривень та 20 тисяч 559 євро.
Нагааємо, заробітна плата міністра оборони України Степана Полторака за вересень 2018 року становила 71 360 гривень.
Додамо, на початку жовтня глава Міноборони Степан Полторак був звільнений з військової служби. Президент України Петро Порошенко запропонував йому продовжити керівництво міністерством "у якості цивільного міністра".
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