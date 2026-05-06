росія відновила поповнення резервного фонду за рахунок нафтових доходів – Bloomberg

Мінфін рф відновив закупівлю після майже річної паузи.

москва відновила закупівлю іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту вперше з червня 2025 року.

Причиною стало зростання нафтових доходів на тлі підвищення світових цін на енергоносії, спричиненого геополітичною напругою на Близькому Сході, пише Bloomberg.

За даними Міністерства фінансів рф, у травні на закупівлю валюти та золота буде спрямовано 110 млрд рублів (близько 1,5 млрд доларів). До цієї суми входять відкладені операції за березень і квітень.

У відомстві зазначають, що рішення пов’язане зі зростанням експортних доходів рф на тлі подорожчання нафти. У свою чергу, частина аналітиків пов’язує ціновий стрибок із воєнними діями США та Ізраїлю проти Ірану та перебоями в логістиці через Ормузьку протоку.

Кремль отримав додаткові доходи після періоду значного виснаження резервів: за даними видання, росія витратила понад половину фонду для фінансування війни проти України.

Згідно з бюджетним правилом рф надлишкові доходи від нафти зараховуються до резервів, якщо ціна перевищує 59 доларів за барель. Якщо ж ціни падають нижче цього рівня, кошти фонду використовуються для покриття дефіциту бюджету. У перші два місяці року з фонду було витрачено близько 419 млрд рублів.

Станом на 1 травня обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту становив 3,6 трлн рублів: на 14% менше, ніж на початку року, і приблизно на 60% нижче рівня до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше російська влада розглядала можливість коригування цінового механізму на нафту для уповільнення вичерпання резервів, однак ці плани були відкладені на тлі зростання цін і попиту на російську нафту.

Попри поточне покращення доходів, у москві побоюються нестабільності ринку. Міністр фінансів Антон Сілуанов неодноразово наголошував, що пріоритетом є фінансова стабільність і зниження залежності бюджету від нафтових доходів, а також накопичення резервів щонайменше на три роки потенційно слабких енергетичних ринків.