Помер український актор Сергій Романюк

На 66 році життя помер народний артист України, актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка Сергій Романюк.

"До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка... Спочивайте з миром! Ми неодмінно пам'ятатимемо Сергія Романюка великого актора і Людину!", - написав міськголова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, повідомляє "Громадське".

Сергій Романюк народився 21 липня 1953 року у Кривому Розі, закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. Івана Франка.

З 1972 року грав в Івано-Франківського академічному театрі, багато знімався у кіно. Найбільш відомі фільми Романюка: "Роксолана", "Чорна Рада", "День народження буржуя 2", "Мамай", "Повернення Мухтара 2", "Іван Сила". Також він зіграв роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі «Владика Андрей».

Відомий також епізодичною роллю у кліпі гурту ВІА Гра "Биология" у 2004 році та як ведучий на телебаченні.