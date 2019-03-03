Помер український актор Сергій Романюк
"До глибини душі зачепила звістка про смерть актора Сергія Романюка... Спочивайте з миром! Ми неодмінно пам'ятатимемо Сергія Романюка великого актора і Людину!", - написав міськголова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, повідомляє "Громадське".
Сергій Романюк народився 21 липня 1953 року у Кривому Розі, закінчив Студію Національного українського драматичного театру ім. Івана Франка.
З 1972 року грав в Івано-Франківського академічному театрі, багато знімався у кіно. Найбільш відомі фільми Романюка: "Роксолана", "Чорна Рада", "День народження буржуя 2", "Мамай", "Повернення Мухтара 2", "Іван Сила". Також він зіграв роль Митрополита Андрея Шептицького у фільмі «Владика Андрей».
Відомий також епізодичною роллю у кліпі гурту ВІА Гра "Биология" у 2004 році та як ведучий на телебаченні.
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