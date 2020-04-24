Померла авторка рецепту цукерок "Пташине молоко"

На 87-му році життя померла авторка рецепта і технології виготовлення цукерок "Пташине молоко" Анна Чулкова.

Вона народилася 22 лютого 1934 року в селі Теродей Рязанської області. Однак у 1940-му її сім'я опинилася на Далекому Сході за програмою переселення, пише "Громадське". З 16 років Чулкова працювала на владивостоцькій кондитерській фабриці (тобто з 1950 року).

У 1967 році міністерство харчової промисловості СРСР дало кондитерам завдання створити нову цукерку з начинкою суфле, схожу на ті, які робити у Польщі й тодішній Чехословаччині. Врешті найвдалішу рецептуру "Пташиного молока" створила саме Чулкова.

"Це було на початку 1967 року. Один наш міністр відпочивав в Чехословаччині і покуштував там цукерки "Пташине молоко". Вони так йому сподобалися, що він захотів налагодити їх виробництво в СРСР. Мене разом з кондитерами з інших міст країни відправили в Москву на фабрику "Рот Фронт" в триденне відрядження, повчитися. Повернулася до Владивостока, почала пробувати, змінила всю технологію вироблення цукерок, внесла свої пропозиції в розробку", - розповідала Чулкова у 2006 році місцевій газеті "Владивосток".

Створені нею цукерки, рецептуру яких не міняють досі, стали одними з найпопулярніших у Радянському союзі. За своє творіння Чулкова була нагороджена орденом Леніна.

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