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01 08 2022 10:32

Учені виявили на Місяці западини з комфортною температурою для життя людей

Місячні западини – найцікавіша особливість місячної поверхні. Знаючи, що вони створюють стабільне теплове середовище, ми можемо скласти уявлення про ці унікальні місця та перспективи їх вивчення
Учені NASA виявили на Місяці в западинах затінені місця, де завжди тримається температура близько 17 градусів.
Учені виявили на Місяці западини з комфортною температурою для життя людей Місяць
Для дослідження науковці використовували дані космічного апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) і комп'ютерне моделювання, повідомляє Phys.org.
 
Загалом поверхня Місяця нагрівається до 130 градусів удень і охолоджується до мінус 170 уночі.
 
Уперше западини були виявлені у 2009 році
 
"Місячні западини – найцікавіша особливість місячної поверхні. Знаючи, що вони створюють стабільне теплове середовище, ми можемо скласти уявлення про ці унікальні місця та перспективи їх вивчення", - сказав науковий співробітник Ноа Петро з Центру космічних польотів NASA в Грінбелті.
 
Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
 
Дві з найбільш помітних заглибин явно ведуть у печери.
 
Досліджуючи циліндричну западину завглибшки 100 метрів і розміром з футбольне поле, учені використали комп'ютерне моделювання для аналізу теплового режиму.
 
Результати показали, що температура в постійно затінених ділянках заглиблення незначно коливається протягом місячного дня, залишаючись на рівні близько 17 градусів.
 
Фото: NASA/GSFC/Arizona State University
 
День на місяці триває близько 15 земних діб, протягом яких поверхня постійно піддається дії сонячного проміння й нагрівається до досить високих температур. Морозні ночі також тривають близько 15 земних днів.
 
Вивчення западин та печер зі стабільною і комфортною температурою допоможе змоделювати перебування людини на Місяці під час майбутніх польотів.
 
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