Учені виявили на Місяці западини з комфортною температурою для життя людей

Учені NASA виявили на Місяці в западинах затінені місця, де завжди тримається температура близько 17 градусів.

Місячні западини – найцікавіша особливість місячної поверхні. Знаючи, що вони створюють стабільне теплове середовище, ми можемо скласти уявлення про ці унікальні місця та перспективи їх вивчення

Для дослідження науковці використовували дані космічного апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) і комп'ютерне моделювання, повідомляє Phys.org.

Загалом поверхня Місяця нагрівається до 130 градусів удень і охолоджується до мінус 170 уночі.

Уперше западини були виявлені у 2009 році

"Місячні западини – найцікавіша особливість місячної поверхні. Знаючи, що вони створюють стабільне теплове середовище, ми можемо скласти уявлення про ці унікальні місця та перспективи їх вивчення", - сказав науковий співробітник Ноа Петро з Центру космічних польотів NASA в Грінбелті.

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University

Дві з найбільш помітних заглибин явно ведуть у печери.

Досліджуючи циліндричну западину завглибшки 100 метрів і розміром з футбольне поле, учені використали комп'ютерне моделювання для аналізу теплового режиму.

Результати показали, що температура в постійно затінених ділянках заглиблення незначно коливається протягом місячного дня, залишаючись на рівні близько 17 градусів.

Фото: NASA/GSFC/Arizona State University

День на місяці триває близько 15 земних діб, протягом яких поверхня постійно піддається дії сонячного проміння й нагрівається до досить високих температур. Морозні ночі також тривають близько 15 земних днів.

Вивчення западин та печер зі стабільною і комфортною температурою допоможе змоделювати перебування людини на Місяці під час майбутніх польотів.