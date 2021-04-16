Вчені створили "генетичні химери" мавпи та людини

Міжнародна група дослідників додала людські стовбурові клітини до ембріонів макак і спостерігала за їхнім виживанням та розмноженням.

Як зазначається, вчені створили генетичні химери. Цей термін запозичений з назви міфічного монстра і використовується для опису одного організму з генами від кількох особин, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Global News.

При цьому співавтор дослідження Хуан Карлос Ізпісуа Бельмонте, професор Інституту Солка у Каліфорнії, наполягає, що про створення повнорослої особини з рисами людини не йдеться.

Бельмонте та його команда ввели по 25 людських стовбурових клітин в кожен ембріон макаки, які взяли через шість днів після запліднення. Науковці виявили, що людські клітини успішно інтегрувалися в 132 ембріони мавп, і через 10 днів 103 химерних ембріони все ще були живі і розвивалися. Однак до 19-го дня в живих залишилися тільки три химери, після чого всі гібридні ембріони були знищені.

Це вже не перше дослідження зі створення химер, біологи заявляють, що за допомогою таких експериментів мають на меті подолати дефіцит донорських органів у світі.

"Ми продемонстрували, що стовбурові клітини людини вижили і створили додаткові", - сказав Бельмонте. До цього вчений вже намагався поєднати клітини людини та мавпи, однак його експерименти не були успішними. З цією ж метою китайські дослідники створили ембріони з клітинами свині й мавпи.

Водночас варто зазначити, що подібні дослідження викликають занепокоєння серед наукової спільноти. Так, доктор Альфонсо Мартінес Аріас, доцент кафедри генетики Кембриджського університету, сказав: "Я не думаю, що висновки підтверджені надійними даними. Результати, наскільки їх можна інтерпретувати, демонструють, що ці химери не функціонують нормально, і що всі експериментальні істоти - хворі". Аріас додав, що існує багато систем з людських ембріональних стовбурових клітин для вивчення людського розвитку, які є етично прийнятними, і саме ними скористаються з більшою імовірністю, ніж способом, який запропонувала група біологів.

У публікації наголошується, що ембріони в експерименті не розвивали до такої міри, щоб у них формувалися частини тіла або клітини мозку. Команда дослідників проводила консультації з питань етики перед створенням химер і підкреслила, що несе відповідальність за дотримання правових та соціальних норм.