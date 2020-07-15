Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Уперше в історії вченим вдалося повністю "розшифрувати" людську Х-хромосому

Зробити це вдалося за допомогою нової методики - нанопорового секвенування
Група з 53 дослідників уперше в історії здійснила повне "розшифрування" Х-хромосоми людини - іншими словами, описала її первинну структуру
Уперше в історії вченим вдалося повністю "розшифрувати" людську Х-хромосому Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в їхньому дослідженні у науковому виданні Nature, зазначає "Громадське".

Йдеться про секвенування - це термін молекулярної біології, який позначає "розкладання" полімера на мономери (тобто опис складної сполуки, що складається з великої кількості повторюваних частин, "ланцюжком" цих повторюваних частин). Як правило, йдеться про біополімери - вони складаються з амінокислот чи нуклеотидів.

У 2003 році вченим вдалося повністю секвенувати людський геном - сукупність усієї ДНК організму разом із генами. (Гени - ділянки ДНК, що відповідають за успадкування, - складають менш ніж 25% ДНК у геномі.) Вийшла послідовність у 3 мільярди літер. Важливим це відкриття стало в першу чергу для покращення розуміння геному: це наблизило людство до кращого розуміння людської біології та генетики.

Тепер же, через 17 років після цього відкриття, вчені заявили про перше успішне повне секвенування людської хромосоми. Зробити це вдалося за допомогою нової методики - нанопорового секвенування, яке, на відміну від інших його різновидів, дозволяє "розшифровувати" великі ділянки ДНК. А хромосома за структурою містить понад 90% ДНК клітини.

Нанопорне секвенування передбачає використання білкової нанопори ("дірочки"), яка поміщається в мембрану з електричним опором. На неї діють струмом, той передає її до нанопори. Коли через неї пропускати генетичний матеріал, сила струму змінюється - і це й дає ключ до його "розшифрування".

Для розшифрування хромосоми дослідники взяли рідкісний вид доброякісної пухлини матки - хоріонаденому. А для забезпечення точності результату вдалися й до інших методик секвенування. Секвенована Х-хромосома - це набір із 3,1 мільйона пар основ ("усталених" пар нуклеїнових кислот у ДНК).

Повну послідовність нуклеотидів хромосоми викладено на порталі GitHub за цим посиланням.

Читайте також: Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2020 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.