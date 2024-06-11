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ПОЛІТИКА

Режим путіна загрожує російським вченим через співпрацю з іноземними колегами – The Times

11 червня 2024, 13:58
Режим путіна загрожує російським вченим через співпрацю з іноземними колегами – The Times
з вільних джерел
російські вчені стикаються з небезпекою співпраці з іноземцями.

У росії вченим більше не безпечно працювати з іноземними колегами. Це випливає з повідомлень про те, що з 2015 року десяток російських фізиків були заарештовані за звинуваченням у "державній зраді".

Усі вони працювали в галузях, пов'язаних з гіперзвуковими технологіями, які є підґрунтям для створення ракет, здатних рухатися зі швидкістю, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Проте ув'язнені не були безпосередньо залучені до роботи над зброєю, їх заарештували через проведення досліджень з іноземцями або публікації в іноземних журналах.

Про це зазначає Томас Фінк, директор Лондонського інституту математичних наук у газеті The Times.

Нещодавно в Лондонському інституті математичних наук відбулася конференція, присвячена глобальному науковому співробітництву. Серед доповідачів був Мартін Поляков, іноземний член російської академії. Він зауважив, що Британське королівське товариство мало іноземного секретаря ще до того, як це зробив уряд. Науковці розуміли важливість інтернаціоналізму перед політикою.

путін стверджує, що також розуміє його важливість. На урочистостях з нагоди трьохсотріччя в лютому він похвалив "іноземних колег" академії, які "співпрацюють з інститутом", попри санкції "людей, які, очевидно, не мають академічного мислення". Чому ж тоді він дозволяє арештовувати фізиків за співпрацю з цими ж іноземними колегами?

Такі заходи лише прискорять міграцію талантів, яка призвела до того, що багато найкращих російських науковців покинули країну після вторгнення в Україну у 2022 році. Безумовно, відтік мізків з росії став здобутком для Британії — передусім для Лондонського інституту, де створили найбільшу у світі програму стипендій для науковців, які постраждали від війни, повідомляє Фінк.

Владімір Путінвченіросія загроза

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