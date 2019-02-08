Понад 600 населених пунктів Росії покриті димом від лісових пожеж у Сибіру
"Складна обстановка спостерігається на території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, Іркутської області, де в 618 населених пунктах 34 районів спостерігається задимлення", - йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ, інформують в "Укрінформ".
Водночас Міноборони Росії інформує, що вертольоти армійської авіації РФ Мі-8 почали гасіння пожеж у Красноярському краї та Іркутській області. Щодня вони виконуватимуть від 10 до 15 вильотів для локалізації вогнищ займання.
За даними "Авіалісоохорони", на території Росії 2 серпня зафіксовано 160 лісових пожеж на площі 122 тис. га. Загальна площа пожеж, на яких припинено роботи з гасіння, становить 3 млн га.
Нагадаємо, на території Росії в 11 регіонах (здебільшого в Сибіру) тривають лісові пожежі, які вже поширилися на три мільйони гектарів (це майже як площа Бельгії). Дим від них уже досягнув Аляски й деяких районів західного узбережжя Канади. При цьому у Росії вважають пожежогасіння лісів у Сибірі "безглуздою і шкідливою" боротьбою і вважають це "звичайним природним явищем".
Додамо, Слідчими органами Слідчого комітету Росії по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність).
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