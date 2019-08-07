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Понад сотню населених пунктів лишилися без електрики через негоду, – ДСНС

Через сильний вітер і дощ сьомого липня 132 населені пункти в різних регіонах України були знеструмлені
До відновлення електропостачання знеструмлених населених пунктів залучили бригади місцевих обленерго.
Понад сотню населених пунктів лишилися без електрики через негоду, – ДСНС Фото: "Сіньхуа"

Зокрема без електроенергії залишилися населені пункти в таких областях:

Київська – 64
Закарпатська – 26
Сумська – 16
Тернопільська – 12
Житомирська – 8
Кіровоградська – 5
Дніпропетровська – 1

Також ДСНС прогнозує погіршення погодних умов і 8 липня, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"8 липня в Україні місцями грози, вдень у центральних, південних та більшості східних областей місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 метрів на секунду (перший рівень небезпечності)", – йдеться в заяві служби із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 8 липня дощів із грозами варто очікувати майже по всій Україні, за винятком Луцької, Тернопільської, Рівненської, Чернігівської, Хмельницької, Київської, Житомирської областей. У південно-східних регіонах прогнозуються грози та шквальний вітер.

Раніше через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях. 

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08 07 2019 09:29
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