Попит на житлову нерухомість в Україні залишається стабільним - FIMA

Водночас 15,4% респондентів повідомили, що попит зріс на 10-20%, а 7,7% - більше ніж 20%

Згідно з онлайн-опитуванням управителів фондів фінансування будівництва (ФФБ), проведеним за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року, 61,5% респондентів повідомили, що попит на житло суттєво не змінився, 15,4% зазначили, що попит зменшився на 10-20%.

Попит на квартири в Україні загалом залишається стабільним, а із завершенням локдауну зафіксовано тенденцію до зростання, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

"Згідно з дослідженням FIMA, як і раніше, більшість (76,9%) - покупці, які повідомляють про бажання поліпшити свої житлові умови. Частка інвесторів, які купують житло для здачі в оренду, становить приблизно 38,5%. Такі категорії, як переселенці зі Сходу і Криму, безумовно, присутні, але не становлять значної кількості", - сказала вона.

Згідно з онлайн-опитуванням управителів фондів фінансування будівництва (ФФБ), проведеним за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року, 61,5% респондентів повідомили, що попит на житло суттєво не змінився, 15,4% зазначили, що попит зменшився на 10-20%. Водночас 15,4% респондентів повідомили, що попит зріс на 10-20%, а 7,7% - більше ніж 20%.

"На початку 2021 року через тривалий карантинний період, падіння доходів ми фіксували просідання реального попиту. У квітні-травні 2021 року ситуація змінилася в кращий бік і кількість проданих квартир вийшла на докарантинний рівень. Нині ринок нерухомості демонструє тенденцію повного відновлення до показників переважно успішного 2019 року", - повідомив директор ТОВ "ФК "Інтерсвіт" Юрій Зав'ялич (Львів).

Асоціація з управління фінансами та інвестиціям (FIMA) створена в травні 2020 року. Об'єднує 41 фінкомпанію-управителя фондів ФФБ у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Хмельницькому та Харкові.

Нагадаємо, що вартість квадратного метра в новобудовах в Україні зросла на 20% від початку року.