Pornhub зняв "найбрудніше порно" для підтримки очищення океану від пластику
На відео люди в захисних костюмах прибирають його від сміття, поки пара займається сексом на пляжі, на задньому плані, повідомляє "Громадське".
За кожен перегляд цього відео сайт обіцяє жертвувати гроші екологічної організації Ocean Polymers. На виручені кошти Ocean Polymers планує запустити танкер, який збиратиме пластик в океані, і переробляти сміття в паливо для власного ж використання.
"Забруднення океану стало однією з найбільш важливих глобальних проблем. І з кожним роком забруднення стає все гіршим", - зазначив президент Pornhub Корі Прайс. Він додав, що хоч Pornhub і "брудний", але сайт не хоче, щоб таким же був світ навколо нас.
В Ocean Polymers вважають, що робота з Pornhub допоможе донести інформацію про забруднення океану до людей, які не замислюються про це.
"Це бренд зі значним глобальним охопленням, що охоплює всю демографію, тому він є дуже ефективною платформою для підвищення обізнаності про проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні в наших океанах", - зазначила виконавча директорка Ocean Polymers Хезер Вігглсворт.
Нагадаємо, що дослідники Національного центру екологічного аналізу й синтезу (NCEAS) виявили, що 60% світового океану забруднено через вплив людини.
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