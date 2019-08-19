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Людство забруднило 60% світового океану, - дослідження

Найбільше занепокоєння в науковців викликають регіони Близького Сходу, Австралії, Західної Африки й острови Східного Карибського басейну
Дослідники Національного центру екологічного аналізу й синтезу (NCEAS) виявили, що 60% світового океану забруднено через вплив людини.
Людство забруднило 60% світового океану, - дослідження Фото з вільних джерел

Науковці вперше оцінили сукупний вплив людства на світовий океан: забруднення відходами, масове виловлювання риб і збільшення транспортування, повідомляє "Громадське".

Згідно з результатами дослідження, за останні десятиліття загальний вплив людини на океан збільшився майже вдвічі. Він може подвоїтися знов протягом наступного десятиліття, якщо не зупинити процес забруднення.

"Нам потрібно розв'язувати проблему, що складається з багатьох факторів. Ми не можемо виправити лише один, якщо хочемо сповільнити й зупинити негативний вплив", - зазначив головний автор дослідження Бен Гальперн.

Найбільше занепокоєння в науковців викликають регіони Близького Сходу, Австралії, Західної Африки й острови Східного Карибського басейну. Серед екосистем, що страждають найбільше: мангрові дерева й коралові рифи.

Дослідники виявили, що стан морів біля Південної Кореї, Японії, Великої Британії та Данії покращився після зменшення комерційного рибальства. 

Нагадаємо, що Канада оголосила, що заборонить використання одноразового пластику з 2021 року, аби врятувати океани від забруднення.

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