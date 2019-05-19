Порошенко надав вищі дипломатичні ранги Ар'єву та Герасимову
Про це йдеться в указі №275/2019 від 18 травня.
Цей ранг відповідає першому рангу державного службовця. Такий самий ранг має, наприклад, генерал армії.
Ар'єв є главою комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки й медіа, а Герасимов очолює постійну делегацію Верховної Ради в ПА ОБСЄ.
І Ар'єв, і Герасимов представляють фракцію Блоку Петра Порошенка, причому Герасимов - її голова.
Порошенко також надав ранг Надзвичайного й Повноважного Посла заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку, який ще нещодавно керував Службою зовнішньої розвідки, і послу України в Греції Сергію Шутенку.
Втім, журналісти зауважують, що Володимир Ар'єв і Артур Герасимов не є кар'єрними дипломатами і не перебувають на дипломатичній службі.
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