Порошенко надав вищі дипломатичні ранги Ар'єву та Герасимову

Президент Петро Порошенко надав вищий дипломатичний ранг Надзвичайного й Повноважного Посла депутатам Верховної Ради Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову.

Про це йдеться в указі №275/2019 від 18 травня.

Цей ранг відповідає першому рангу державного службовця. Такий самий ранг має, наприклад, генерал армії.

Ар'єв є главою комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки й медіа, а Герасимов очолює постійну делегацію Верховної Ради в ПА ОБСЄ.

І Ар'єв, і Герасимов представляють фракцію Блоку Петра Порошенка, причому Герасимов - її голова.

Порошенко також надав ранг Надзвичайного й Повноважного Посла заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку, який ще нещодавно керував Службою зовнішньої розвідки, і послу України в Греції Сергію Шутенку.

Втім, журналісти зауважують, що Володимир Ар'єв і Артур Герасимов не є кар'єрними дипломатами і не перебувають на дипломатичній службі.