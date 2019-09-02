Чинний Президент України Петро Порошенко офіційно оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

"Сьогодні, зараз, офіційно починається моя передвиборча кампанія... Мої стратегічні цілі на другу каденцію можна до кількох пунктів: боротьба з бідністю, підготовка країни до вступу до Євросоюзу та НАТО, забезпечення миру на вигідних для України умовах і відновлення територіальної цілісності країни", - заявив глава держави 9 лютого на форумі "Відкритий діалог" у Києві.

Глава фракції БПП Герасимов, виступаючи зі сцени, закликав усіх присутніх "ставати україноботами і підтримати Петра Порошенка", інформує LB.ua.

Він додав, що "викликана Російською Федерацією криза поступово покидає країну, а економічне зростання відновлюється". Порошенко також озвучив свою стратегію подолання бідності в Україні: "будемо наступати на п'яти напрямах: агропромисловий комплекс, ІТ-індустрія, машинобудування, інфраструктура і логістика, туризм".

Не менш важливими напрямками, за його словами, є розвиток інтернету, президент пообіцяв провести інтернет у всі села, де є електрика: "Ми повинні забезпечити якісний, швидкий, широкосмуговий інтернет в кожному селі. Там, де є в Україні електрика – буде і інтернет".

Форум в підтримку Порошенка обійшовся штабу приблизно в 1,5 млн грн. Точна сума буде відома після того, як команда президента отримає всі договори. Про це заявив офіційний представник Порошенка Руслан Князевич, інформує видання.

За його словами, на оренду залу витрачено 300 тисяч грн. "Ця ціна - однакова для всіх, хто хоче орендувати це приміщення", - акцентував Князевич.

Крім того, ще 1,2 млн гривень пішло на організацію трансляції форуму телеканалами. Не враховано ще транспортні витрати і технічне забезпечення. У понеділок штаб розраховує отримати договори, тоді стане зрозумілою загальна сума витрат.



Фото: Макс Требухов



Ада Роговцева на Форумі. Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що 7 лютого ЦВК зареєструвала Петра Порошенка кандидатом в президенти.

Петро Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах 29 січня, у день вшанування пам'яті загиблих під Крутами.

Рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін підтримав і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Перший тур виборів президента України призначено на 31 березня 2019 року.