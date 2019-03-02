Порошенко подав документи до ЦВК
"Я ж казав - не робіть собі нерви, все під контролем. Він повільно спуститься з гори і...", - повідомив радник президента України Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook розмістивши біля допису фотографії президента разом дружиною у ЦВК під час подачі документів для реєстрації кандидатом в президенти.
Фото: прес-служба президента
Зазначимо, 3 лютого - останній день прийому ЦВК документів для реєстрації кандидатів у президенти.
Нагадаємо, що 29 січня Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий термін.
Раніше, рішення Президента Петра Порошенка висунути свою кандидатуру на другий термін підтримав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Перший тур виборів президента України призначено на 31 березня 2019 року. На 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала вже 22 кандидатів.
Як відомо, кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що всі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".
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