Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення

Він підкреслив, що у новому законопроекті "враховані усі зауваження" Конституційного суду

Президент Петро Порошенко просить зареєструвати як невідкладний новий проект закону про покарання для чиновників за незаконне збагачення.

"Підписав та даю доручення зареєструвати президентський законопроект про передбачення покарання для чиновників за незаконне збагачення. Надаю законопроекту статусу невідкладного", - написав Порошенко у Twitter.

Він підкреслив, що у новому законопроекті "враховані усі зауваження" Конституційного суду.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.