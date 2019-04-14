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Порошенко покликав Зеленського на дебати 15 квітня на телеканал ICTV

"Офіційно анонсую та запрошую Володимира Зеленського на завтра о 22.30 до ефіру "Свобода слова" на телеканалі ICTV"
Президент Петро Порошенко вдруге закликав Володимира Зеленського прийти на дебати — на цей раз 15 квітня на телеканал ICTV.
Порошенко покликав Зеленського на дебати 15 квітня на телеканал ICTV Фото: president.gov.ua

"Офіційно анонсую та запрошую Володимира Зеленського на завтра о 22.30 до ефіру "Свобода слова" на телеканалі ICTV", - йдеться в Telegram-каналі Порошенка.

Нагадаємо, Порошенко 14 квітня організував проведення дебатів на НСК "Олімпійський", проте Зеленський так і не з'явився. Опонент чинного глави держави наполягає на дебатах на стадіоні 19 квітня, проте Порошенко планує в цей день прийти в студію Суспільного, як того вимагає закон. В цей день він готовий прийти і на стадіон, але не в час, передбачений для дебатів на Суспільному.

Під час спілкування з пресою на "Олімпійському" президент пояснив, чому на білбордах на його підтримку він зображений навпроти президента Росії Володимира Путіна. Відповідаючи на питання Громадського, він наголосив, що не порівнює свого опонента на виборах Володимира Зеленського із російським президентом.

Також глава держави заявив, що він єдиний політичний діяч в історії України, який передав свій бізнес у довірчу власність.

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14 04 2019 16:30
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