Порошенко використовує Раду регіонального розвитку для прихованої агітації − ОПОРА

Рада регіонального розвитку, яку очолює чинний президент Петро Порошенко, може використовуватися ним для прихованої агітації за себе, як кандидата у президенти.

"У Білій Церкві (Київська обл.) по житлових будинках розповсюджують карти міста з "перспективним планом розвитку". На мапі позначено об'єкти, які фінансуватимуться у 2019-2021 рр, та розміщено фото мера міста Геннадія Дикого та кандидата у президенти Петра Порошенка. На конвертах, в яких розповсюджуються матеріали, є підписи Рада регіонального розвитку та Президент України Петро Порошенко, - повідомляє громадська мережа ОПОРА.



Фото: oporaua.org

У листівках вказано, що "План перспективного розвитку Білої Церкви розроблено за указом президента України від 6 грудня 2018 року."

Брошура містить в собі пріоритетні плани розвитку міста, зокрема ремонт доріг, освітлення, реконструкція та ремонт медичних закладів.

В ОПОРІ підкреслили, що подібні матеріали від цього органу розповсюджують і в інших містах України, зокрема на Вінниччині, Закарпатті, Рівненщині.

"Враховуючи, що головою Ради регіонального розвитку є чинний президент, який одночасно є і кандидатом на посаду глави держави, масове розповсюдження вищезгаданих матеріалів під час виборчої кампанії та у період, коли кандидати активно ведуть агітаційну діяльність, потребує того, щоб влада більш відкрито та доступно пояснювала громадянам, для чого ці матеріали розповсюджуються, які джерела фінансування цих матеріалів та хто, власне, їх розповсюджує", - заявив координатор спостереження за виборами у Київській області Олексій Рєпік.

Нагадаємо, що в Одеській області на території селища Сарата і інших сіл району поширювали листівки з пропозицією винагороди за підтримку одного з кандидатів в президенти на майбутніх виборах.

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Раніше громадська організація ОПОРА повідомляла, що на концертах "Ліги сміхи", що відбувалися у січні 2019 року у різних регіонах України, зафіксовано ознаки агітації за кандидата на посаду президента Володимира Зеленського.