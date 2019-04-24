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Порошенко задекларував 1,75 млн гривень компенсації від BBC

Президент планує віддати гроші армії
Президент Петро Порошенко 23 квітня задекларував 1,75 млн гривень компенсації від британської телерадіомовної організації BBC.
Порошенко задекларував 1,75 млн гривень компенсації від BBC Фото: president.gov.ua

Задекларована сума еквівалентна 50 тисячам фунтів стерлінгів, йдеться в реєстрі е-декларацій.

Ці гроші є компенсацією за брехливий матеріал про те, що Порошенко нібито заплатив $400 тис. за організацію зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Публікація про секретну оплату зустрічі президентів України і США з'явилася 23 травня 2018 року, майже через рік після самої зустрічі глав держав. Адміністрація президента того ж дня спростувала інформацію ЗМІ і заявила про готовність захищати свою честь у судовому порядку.

Нагадаємо, що британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

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24 04 2019 12:27
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