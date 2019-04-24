НОВИНИПрезидент Петро Порошенко 23 квітня задекларував 1,75 млн гривень компенсації від британської телерадіомовної організації BBC.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко задекларував 1,75 млн гривень компенсації від BBC
Президент планує віддати гроші армії
Фото: president.gov.ua
Задекларована сума еквівалентна 50 тисячам фунтів стерлінгів, йдеться в реєстрі е-декларацій.
Ці гроші є компенсацією за брехливий матеріал про те, що Порошенко нібито заплатив $400 тис. за організацію зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Публікація про секретну оплату зустрічі президентів України і США з'явилася 23 травня 2018 року, майже через рік після самої зустрічі глав держав. Адміністрація президента того ж дня спростувала інформацію ЗМІ і заявила про готовність захищати свою честь у судовому порядку.
Нагадаємо, що британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.
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24 04 2019 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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