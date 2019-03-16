Президент призначив в.о. голови Полтавської ОДА

Виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації призначено Романа Товстого.

"Я сьогодні у Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде всім вам відомий Роман Товстий", - повідомив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області, інформує "Укрінформ".

Він зазначив, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА Валерію Головку має поставити суд.

"Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру", - додав Порошенко.