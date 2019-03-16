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Президент призначив в.о. голови Полтавської ОДА

Призначено Романа Товстого
Виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації призначено Романа Товстого.
Президент призначив в.о. голови Полтавської ОДА Фото: poltava.to

"Я сьогодні у Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде всім вам відомий Роман Товстий", -  повідомив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області, інформує "Укрінформ".

Він зазначив, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА Валерію Головку має поставити суд.

"Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру",  - додав Порошенко. 

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.

 

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16 03 2019 13:30
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