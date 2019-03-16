ПОЛІТИКА НОВИНИВиконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації призначено Романа Товстого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент призначив в.о. голови Полтавської ОДА
Призначено Романа Товстого
Фото: poltava.to
"Я сьогодні у Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде всім вам відомий Роман Товстий", - повідомив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області, інформує "Укрінформ".
Він зазначив, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА Валерію Головку має поставити суд.
"Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.
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16 03 2019 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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