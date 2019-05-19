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Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини

Кулеба обіймав посаду уповноваженого з прав дитини з грудня 2014 року
Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини.
Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини Микола Кулеба. Фото: kievvlast.com.ua

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента, повідомляє "Громадське".

Кулеба обіймав посаду уповноваженого з прав дитини з грудня 2014 року. З вересня 2006 року по грудень 2014 року Кулеба очолював Службу у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину.

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19 05 2019 16:57
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