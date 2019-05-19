ПОЛІТИКА НОВИНИПетро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини
Кулеба обіймав посаду уповноваженого з прав дитини з грудня 2014 року
Микола Кулеба. Фото: kievvlast.com.ua
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента, повідомляє "Громадське".
Кулеба обіймав посаду уповноваженого з прав дитини з грудня 2014 року. З вересня 2006 року по грудень 2014 року Кулеба очолював Службу у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину.
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