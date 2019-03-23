Посли країн G7 написали Авакову про загрозу "екстремістських рухів"
Зазначається, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) отримало копії двох листів, підготовлених Групою послів G7 з підтримки реформ в Україні, до якої входять дипломати з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США.
У адресованому Авакову листі від 15 березня французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала, що "група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать".
"Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду", – заявила Дюмон.
За словами дипломата, лист англійською та українською мовами відправили в Міністерство внутрішніх справ України того ж дня.
Речник МВС Артем Шевченко підтвердив Радіо Свобода, що Аваков його отримав.
Журналіст Крістофер Міллер у своїй статті пише про "тонке, завуальоване посилання на "Національний корпус" і "Національні дружини" в листі, про який розповіла французька дипломат.
Нагадаємо, що країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, відновивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.
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