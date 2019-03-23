Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посли країн G7 написали Авакову про загрозу "екстремістських рухів"

"Група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать"
Посли країн "Великої сімки" (G7) направили листа міністрові внутрішніх справ України Арсенові Авакову із застереженням щодо можливого зриву виборів і загрози діяльності "екстремістських рухів" в Україні.
Посли країн G7 написали Авакову про загрозу "екстремістських рухів" Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Зазначається, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" (RFE/RL) отримало копії двох листів, підготовлених Групою послів G7 з підтримки реформ в Україні, до якої входять дипломати з Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США. 

У адресованому Авакову листі від 15 березня французький посол Ізабель Дюмон від імені своїх колег-послів написала, що "група G7 стурбована екстремістськими політичними рухами в Україні, насильницькі дії яких тривожать".

"Вони залякують українських громадян, намагаються узурпувати роль Національної поліції в гарантуванні безпеки виборів і завдають шкоди національній та міжнародній репутації українського уряду", – заявила Дюмон.

За словами дипломата, лист англійською та українською мовами відправили в Міністерство внутрішніх справ України того ж дня.

Речник МВС Артем Шевченко підтвердив Радіо Свобода, що Аваков його отримав.

Журналіст Крістофер Міллер у своїй статті пише про "тонке, завуальоване посилання на "Національний корпус" і "Національні дружини" в листі, про який розповіла французька дипломат.

Нагадаємо, що країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, відновивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2019 10:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.