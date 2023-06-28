Посли країн G7 зустрілися з членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Ще 1 червня Вища рада призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

На зустрічі посли привітали членів комісії з призначенням і висловили підтримку роботі як важливій складовій судової реформи в Україні.

Про це посли розповіли у спільному Twitter.

"Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати зі щойно сформованою Громадською радою доброчесності", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів - це була одна з вимог ЄС.