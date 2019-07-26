Посол ЄС: Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький
"Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницьким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти, чи ні, але очевидно, що керівник САП має бути здатним до доброї співпраці з НАБУ, чого зараз немає", - заявив Х'юг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді".
"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона є необхідною", - наголосив він.
Посол також сказав, що в ЄС розраховують на те що Вищий антикорупційний суд розпочне роботу з 5 вересня.
"Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. В тому сенсі, що він почне працювати як годиться і як варто було очікувати від реформованого Верховного суду", - сказав Мінгареллі.
Нагадаємо, що 31 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ і САП. Глава держави заявив, що гарантує незалежність антикорупційних органів і обіцяє захищати їх від будь-якого втручання. Президент також зазначив, що громадяни вимагають покарання для корупціонерів.
Раніше кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.
Холодницький уже має догану від КДКП, а в 2017 році, як зазначає ЦПК, комісія виправдала його "бездіяльність". Керівник САП навмисно пропустив строк подачі до суду позову, про повернення державі газових родовищ, які належать компанії Миколи Злочевського - колишнього міністра екології часів Януковича. Через це держава втратила можливість повернути газові родовища.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за фактом розголошення даних досудового розслідування і втручання в діяльність державного діяча.
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