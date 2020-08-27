Poster запускає сервіс для ресторанів, який автоматизує доставку

Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку

Компанія Poster запустила новий сервіс, який дозволяє рестораторам організовувати власну доставку.

Про це повідомила прес-служба компанії, зазначає AIN.UA.

Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку. Якщо конкретніше, сервіс дозволяє:

створити сайт для прийому замовлень;

відслідковувати етапи доставки;

автоматизувати роботу кухні із замовленнями на доставку;

збирати дані по замовленнях, клієнтам, кур'єрам;

працювати зі складом;

приймати платежі карткою, готівкою, бонусами і т.д.

Цей сервіс працює в системі обліку Poster, мінімальний тариф, в якому він доступний, варто 725 грн в місяць.

Раніше українська компанія Dots Platform, яка розробляє рішення для ринку food delivery (один з її проектів - сервіс Mister.Am), відкрила доступ до своєї платформі закаказа і доставки їжі для всіх гравців.

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