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Poster запускає сервіс для ресторанів, який автоматизує доставку

Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку
Компанія Poster запустила новий сервіс, який дозволяє рестораторам організовувати власну доставку.
Poster запускає сервіс для ресторанів, який автоматизує доставку Фото: uk.news.yahoo.com

Про це повідомила прес-служба компанії, зазначає AIN.UA. 

Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку. Якщо конкретніше, сервіс дозволяє:
 
  • створити сайт для прийому замовлень;
  • відслідковувати етапи доставки;
  • автоматизувати роботу кухні із замовленнями на доставку;
  • збирати дані по замовленнях, клієнтам, кур'єрам;
  • працювати зі складом;
  • приймати платежі карткою, готівкою, бонусами і т.д.

Цей сервіс працює в системі обліку Poster, мінімальний тариф, в якому він доступний, варто 725 грн в місяць.

Раніше українська компанія Dots Platform, яка розробляє рішення для ринку food delivery (один з її проектів - сервіс Mister.Am), відкрила доступ до своєї платформі закаказа і доставки їжі для всіх гравців.

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27 08 2020 16:58
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