БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Poster запустила новий сервіс, який дозволяє рестораторам організовувати власну доставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Poster запускає сервіс для ресторанів, який автоматизує доставку
Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку
Фото: uk.news.yahoo.com
Про це повідомила прес-служба компанії, зазначає AIN.UA.
Такий сервіс дозволяє приймати і обробляти замовлення на доставку або самовивіз з планшета, контролювати роботу кур'єрів і аналізувати виручку. Якщо конкретніше, сервіс дозволяє:
- створити сайт для прийому замовлень;
- відслідковувати етапи доставки;
- автоматизувати роботу кухні із замовленнями на доставку;
- збирати дані по замовленнях, клієнтам, кур'єрам;
- працювати зі складом;
- приймати платежі карткою, готівкою, бонусами і т.д.
Цей сервіс працює в системі обліку Poster, мінімальний тариф, в якому він доступний, варто 725 грн в місяць.
Раніше українська компанія Dots Platform, яка розробляє рішення для ринку food delivery (один з її проектів - сервіс Mister.Am), відкрила доступ до своєї платформі закаказа і доставки їжі для всіх гравців.
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