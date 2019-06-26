Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Пожежа в Нотр-Дамі не була навмисним підпалом

Паризька прокуратура в середу закрила кримінальну справу про навмисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисної шкоди через порушення правил безпеки
Слідство вважає, що пожежа у Соборі Паризької Богоматері могла бути викликана непогашеною цигаркою або порушенням в роботі електричної мережі.
Пожежа в Нотр-Дамі не була навмисним підпалом Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Як запевнив у середу представник паризької прокуратури, посилаючись на результати попереднього розслідування, ніщо не вказує на злочинний навмисний підпал собору, повідомляє "Європейська правда" з посилання на франузьке видання Le Figaro.

Паризька прокуратура в середу закрила кримінальну справу про навмисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисної шкоди через порушення правил безпеки.

Масштабна пожежа у готичному соборі 15 квітня призвела до падіння даху та шпиля архітектурного шедевра. Низка багатіїв та організацій дали багатомільйонні зобов'язання щодо реконструкції храму.

Президент Франції Еммануель Макрон поставив за мету відновити собор за п'ять років.

Додамо, що французькі мільярдери, які публічно пообіцяли великі пожертви на загальну суму в сотні мільйонів, щоб відновити постраждалий у пожежі Нотр-Дам, ще не заплатили ні цента на реконструкцію.

Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2019 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.