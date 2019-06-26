Пожежа в Нотр-Дамі не була навмисним підпалом

Паризька прокуратура в середу закрила кримінальну справу про навмисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисної шкоди через порушення правил безпеки

Слідство вважає, що пожежа у Соборі Паризької Богоматері могла бути викликана непогашеною цигаркою або порушенням в роботі електричної мережі.

Як запевнив у середу представник паризької прокуратури, посилаючись на результати попереднього розслідування, ніщо не вказує на злочинний навмисний підпал собору, повідомляє "Європейська правда" з посилання на франузьке видання Le Figaro.

Паризька прокуратура в середу закрила кримінальну справу про навмисний підпал і відкрила розслідування за фактом ненавмисної шкоди через порушення правил безпеки.

Масштабна пожежа у готичному соборі 15 квітня призвела до падіння даху та шпиля архітектурного шедевра. Низка багатіїв та організацій дали багатомільйонні зобов'язання щодо реконструкції храму.

Президент Франції Еммануель Макрон поставив за мету відновити собор за п'ять років.

Додамо, що французькі мільярдери, які публічно пообіцяли великі пожертви на загальну суму в сотні мільйонів, щоб відновити постраждалий у пожежі Нотр-Дам, ще не заплатили ні цента на реконструкцію.

Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.