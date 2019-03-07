"Позивачка" проти SkyUp заявила про невиконання рішення суду щодо заборони польотів

Заяви подала "позивачка", Оксана Пасенко, яка раніше стверджувала, що позову проти авіакомпанії не подавала.

"Сьогодні ми отримали копію заяви все тієї ж Оксани Анатоліївни Пасенко в ДБР, прокуратуру і Нацполіцію про вчинення SkyUp кримінального злочину — невиконання рішення Баришівського суду! Серйозно. Та сама людина, яка на камеру програми «Схеми» зізналася, що ніколи не була клієнтом нашої компанії і не подавала позову в Баришівський суд, тепер вимагає виконання рішення за цим позовом", — повідомив співвласник SkyUp Олександр Альба, йдеться в "Громадське".

Він також нагадав, що компанія подала апеляцію на рішення Баришівського суду, однак її досі не розглянули. Крім цього, Альба зауважив, що у заяві до правоохоронних органів у "позивачки" змінився підпис.

Нагадаємо, жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

Читайте також: Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - ЗМІ