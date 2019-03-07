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"Позивачка" проти SkyUp заявила про невиконання рішення суду щодо заборони польотів

До прокуратури, поліції та Державного бюро розслідувань надійшли заяви щодо невиконання рішення Баришівського районного суду, який зупинив дію ліцензії українського лоукостера SkyUp
Заяви подала "позивачка", Оксана Пасенко, яка раніше стверджувала, що позову проти авіакомпанії не подавала.
"Позивачка" проти SkyUp заявила про невиконання рішення суду щодо заборони польотів Фото: facebook.com/LvivAirport

"Сьогодні ми отримали копію заяви все тієї ж Оксани Анатоліївни Пасенко в ДБР, прокуратуру і Нацполіцію про вчинення SkyUp кримінального злочину — невиконання рішення Баришівського суду! Серйозно. Та сама людина, яка на камеру програми «Схеми» зізналася, що ніколи не була клієнтом нашої компанії і не подавала позову в Баришівський суд, тепер вимагає виконання рішення за цим позовом", — повідомив співвласник SkyUp Олександр Альба, йдеться в "Громадське".

Він також нагадав, що компанія подала апеляцію на рішення Баришівського суду, однак її досі не розглянули. Крім цього, Альба зауважив, що у заяві до правоохоронних органів у "позивачки" змінився підпис.

Нагадаємо, жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

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03 07 2019 11:15
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