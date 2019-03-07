"Позивачка" проти SkyUp заявила про невиконання рішення суду щодо заборони польотів
"Сьогодні ми отримали копію заяви все тієї ж Оксани Анатоліївни Пасенко в ДБР, прокуратуру і Нацполіцію про вчинення SkyUp кримінального злочину — невиконання рішення Баришівського суду! Серйозно. Та сама людина, яка на камеру програми «Схеми» зізналася, що ніколи не була клієнтом нашої компанії і не подавала позову в Баришівський суд, тепер вимагає виконання рішення за цим позовом", — повідомив співвласник SkyUp Олександр Альба, йдеться в "Громадське".
Він також нагадав, що компанія подала апеляцію на рішення Баришівського суду, однак її досі не розглянули. Крім цього, Альба зауважив, що у заяві до правоохоронних органів у "позивачки" змінився підпис.
Нагадаємо, жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.
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