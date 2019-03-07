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Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - ЗМІ

Падаючий рейтинг президента Росії Володимира Путіна може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-піводників
Про це у Twitter написала московський кореспондент видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман.
Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - ЗМІ Фото: ria.ru

"Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків у північній Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна "Курськ", яка стала ПіАр катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента", - написала Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman), йдеться у "Голос Америки".

 

Нагадаємо, у понеділок у територіальних водах Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ ціїє країни. Повідомляється про 14-х загиблих. Ще до 5 осіб перебувають у шпиталі, у них діагностовано отруєння продуктами горіння.

Як відзначає кореспондент видання NPR у Москві Лучіан Кім (Lucian Kim), на поточний момент відсутня точна інформація щодо типу, до якого належить підводний човен, що зазнав аварії. Називаються тип АС-12 та БС-64.

 

 

 

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03 07 2019 10:32
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