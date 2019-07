Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - ЗМІ

"Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків у північній Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна "Курськ", яка стала ПіАр катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента", - написала Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman), йдеться у "Голос Америки".

This will not bode well for Putin's falling popularity. Fourteen Russian sailors have died in a submarine fire in northern Russia, the Defense Ministry says. (Putin is still haunted by the Kursk submarine disaster which was a PR disaster for the then-unknown and new president)