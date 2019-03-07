Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна - ЗМІ
"Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків у північній Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна "Курськ", яка стала ПіАр катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента", - написала Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman), йдеться у "Голос Америки".
This will not bode well for Putin's falling popularity. Fourteen Russian sailors have died in a submarine fire in northern Russia, the Defense Ministry says. (Putin is still haunted by the Kursk submarine disaster which was a PR disaster for the then-unknown and new president)— Amie Ferris-Rotman (@Amie_FR) 2 июля 2019 г.
Нагадаємо, у понеділок у територіальних водах Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ ціїє країни. Повідомляється про 14-х загиблих. Ще до 5 осіб перебувають у шпиталі, у них діагностовано отруєння продуктами горіння.
Як відзначає кореспондент видання NPR у Москві Лучіан Кім (Lucian Kim), на поточний момент відсутня точна інформація щодо типу, до якого належить підводний човен, що зазнав аварії. Називаються тип АС-12 та БС-64.
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