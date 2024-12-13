путін відмовляється від видобутку газу в Арктиці –The Telegraph

росія була змушена закрити частину найбільшого в світі заводу з виробництва скрапленого природного газу поблизу арктичного міста Мурманська. Причиною такого кроку стало зниження попиту через західні санкції, запроваджені внаслідок російського вторгнення в Україну.

"Білокаменський майданчик, завершений минулого року і розрахований на роботу 15 000 робітників, стоїть пусткою, більшість підрядників покинули його", – пише видання.

Видання зазначає, що зупика видобутку газу в Арктиці є значним ударом для російського правителя путіна. Минулого року він разом з головою "Новатек", яка будувала майданчик, Леонідом Міхельсоном, хвалилися, що обʼєкт у Білокамʼянці є "провідним промисловим об'єктом" у світі.

Проте вже через кілька місяців Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо "Арктик СПГ 2", аналогічних заходів вжив і Європейський Союз. "Арктик СПГ 2" – це завод з виробництва скрапленого природного газу у Західному Сибіру, призначений для експорту газу з Салмановського та Геофізичного родовищ. Верф у Білокам'янці була побудована для спорудження масивних морських платформ, необхідних для переробки газу для "Арктичного СПГ-2" – звідти він мав би експортуватися до Азії.

Дві з трьох запланованих платформ вже побудовані і відбуксировані до Обської затоки, де знаходяться газові родовища. Очікувалося, що вони видобуватимуть 20 млн тонн газу, але жодна з них не працює. Третя платформа може ніколи не бути побудованою. Таким чином, Білокамʼянка фактично стала непотрібною. У ЗМІ пишуть, що зараз на об'єкті залишилося лише 500 осіб – переважно охоронці.

До того ж, західні санкції призвели до дефіциту кораблів, доступних росії. Для реалізації цього амбітного проєкту "Новатек" потребував флоту криголамних газовозів, але мало хто з суднобудівників був готовий ризикнути потрапити в список порушників санкцій.

У дослідницькому коментарі щодо проекту "Арктик СПГ 2" Віталій Єрмаков з Оксфордського інституту енергетичних досліджень зазначив, що санкції проти російських СПГ-проектів виявилися надзвичайно успішними. російське міністерство енергетики і "Новатек" не відповіли на запити про коментарі.

"Новатек є однією з багатьох компаній та осіб, на які поширюються санкції США за підтримку військових зусиль росії. Проєкт "Арктик СПГ 2" та його поставки СПГ стали особливою мішенню", – пише The Telegraph.

Та одним із найбільших ударів по планах путіна щодо арктичної експансії була заява Індії про те, що країна не купуватиме газ з "Арктик СПГ 2".

"Ми не купуватимемо [поставки з] "Арктик СПГ 2". Ми не купуємо жодного санкційного товару. Те, що підпадає під широкі санкції, ми не чіпаємо", – заявив міністр нафти Індії Панкадж Джайн у коментарі Reuters.

Тим не менш, Індія все ще приймає деякі поставки з росії. Нещодавно нафтова компанія "Роснєфть" погодилася постачати майже 500 000 барелів нафти на день індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.