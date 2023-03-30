Прага передасть столичним лікарням гуманітарну допомогу на 15 млн чеських крон

Влада Праги надасть київським лікарням гуманітарної допомоги на суму 15 мільйонів чеських крон.

Про це перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник розповів у своєму Facebook.

"Міська влада Праги передасть гуманітарну допомогу на суму 15 млн чеських крон (понад 25 млн грн) київським лікарням", – йдеться в дописі.

Поворозник зауважив, що сьогодні, в умовах воєнного стану, існує черговий виклик для медичної сфери Києва. Медики працюють і надають допомогу жителям міста, а також пораненим бійцям, які повертаються з фронту.

"Приємно, що Чеська Республіка підтримує Україну. Ми це відчули на собі. Переконаний, що слова, промовлені мером міста: "ми з вами і будемо поруч скільки треба" – не просто слова. Це міцна позиція наших чеських друзів, і всі ми, українці, вдячні за це", – наголосив він.

А також зазначив, що під час зустрічі з представниками міської влади Праги обговорили можливості надання допомоги у сфері розвитку транспортної системи Києва, зокрема її адаптацію до умов воєнного стану.