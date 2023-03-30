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Прага передасть столичним лікарням гуманітарну допомогу на 15 млн чеських крон

30 березня 2023, 20:39
Прага передасть столичним лікарням гуманітарну допомогу на 15 млн чеських крон
Фото:EMBASSY OF UKRAINE IN PRAGUE
Влада Праги надасть київським лікарням гуманітарної допомоги на суму 15 мільйонів чеських крон.

Про це перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник розповів у своєму Facebook.

"Міська влада Праги передасть гуманітарну допомогу на суму 15 млн чеських крон (понад 25 млн грн) київським лікарням", – йдеться в дописі.

Поворозник зауважив, що сьогодні, в умовах воєнного стану, існує черговий виклик для медичної сфери Києва. Медики працюють і надають допомогу жителям міста, а також пораненим бійцям, які повертаються з фронту.

"Приємно, що Чеська Республіка підтримує Україну. Ми це відчули на собі. Переконаний, що слова, промовлені мером міста: "ми з вами і будемо поруч скільки треба" – не просто слова. Це міцна позиція наших чеських друзів, і всі ми, українці, вдячні за це", – наголосив він.

А також зазначив, що під час зустрічі з представниками міської влади Праги обговорили можливості надання допомоги у сфері розвитку транспортної системи Києва, зокрема її адаптацію до умов воєнного стану.

Прагагумдопомога

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