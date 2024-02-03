Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія пропонує шукати артилерійські снаряди для України за межами ЄС – Politico

03 лютого 2024, 12:53
Чехія пропонує шукати артилерійські снаряди для України за межами ЄС – Politico
Прага підштовхує країни ЄС до фінансування закупівлі.

Європа не виконує свою обіцянку відправити 1 мільйон артилерійських снарядів в Україну до березня, і чехи кажуть, що настав час шукати постачальників за межами ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів.

Спочатку ЄС пообіцяв поставити 1 мільйон снарядів до березня, і Франція очолила заклики до Європи нарощувати власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів до Києва. Однак тепер ЄС заявляє, що до березня Україна отримає 524 000 снарядів, а до кінця року обіцяно поставити лише 1,1 млн снарядів.

Розчарована таким дефіцитом, Прага підштовхує країни ЄС до фінансування закупівлі, за її оцінками, 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу, розповіли Politico чотири дипломати і людина, знайома з ходом переговорів.

Коли на початку 2023 року ЄС описував свої зобов’язання щодо військової допомоги, Франція – лідер оборонної промисловості спільноти – наполягала на тому, щоб субсидії були спрямовані лише на місцеве виробництво, а не виводилися за кордон.

Але заклик Чехії підвищує ймовірність того, що замість цього Європа звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо відзначив, що Корея – великий виробник зброї – може бути використана для отримання додаткових снарядів.

Один дипломат повідомив, що цифра 450 000 була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Брюсселі в середу. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав своїм колегам під час саміту лідерів ЄС у четвер, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти Євросоюзу виконати свою обіцянку, за словами іншого посадовця, який був поінформований про перебіг переговорів.

Прагавійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється