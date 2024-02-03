Чехія пропонує шукати артилерійські снаряди для України за межами ЄС – Politico

Прага підштовхує країни ЄС до фінансування закупівлі.

Європа не виконує свою обіцянку відправити 1 мільйон артилерійських снарядів в Україну до березня, і чехи кажуть, що настав час шукати постачальників за межами ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів.

Спочатку ЄС пообіцяв поставити 1 мільйон снарядів до березня, і Франція очолила заклики до Європи нарощувати власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів до Києва. Однак тепер ЄС заявляє, що до березня Україна отримає 524 000 снарядів, а до кінця року обіцяно поставити лише 1,1 млн снарядів.

Розчарована таким дефіцитом, Прага підштовхує країни ЄС до фінансування закупівлі, за її оцінками, 450 000 артилерійських снарядів, доступних за межами Євросоюзу, розповіли Politico чотири дипломати і людина, знайома з ходом переговорів.

Коли на початку 2023 року ЄС описував свої зобов’язання щодо військової допомоги, Франція – лідер оборонної промисловості спільноти – наполягала на тому, щоб субсидії були спрямовані лише на місцеве виробництво, а не виводилися за кордон.

Але заклик Чехії підвищує ймовірність того, що замість цього Європа звернеться до збройових компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель особливо відзначив, що Корея – великий виробник зброї – може бути використана для отримання додаткових снарядів.

Один дипломат повідомив, що цифра 450 000 була озвучена під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Брюсселі в середу. Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав своїм колегам під час саміту лідерів ЄС у четвер, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти Євросоюзу виконати свою обіцянку, за словами іншого посадовця, який був поінформований про перебіг переговорів.