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Євросоюз виділив €83 млн на гумдопомогу Україні і Молдові

20 лютого 2024, 15:07
Євросоюз виділив €83 млн на гумдопомогу Україні і Молдові
Фото: з вільного доступу
Європейська комісія надасть додаткову гуманітарну допомогу Україні і Молдові на суму 83 мільйони євро.

Допомога піде для подолання наслідків російської агресії і поліпшення ситуації із забезпеченням переміщених осіб, передає Укрінформ.

"Сьогодні Європейська комісія оголосила про виділення 83 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки постраждалих унаслідок російської агресивної війни проти України у 2024 році. Росія здійснює цілеспрямовані атаки проти ключової енергетичної та цивільної інфраструктури України, включаючи лікарні, школи та енергетичні мережі, що серйозно шкодить доступу людей до базових соціальних послуг", - йдеться в заяві Єврокомісії. 

75 мільйонів євро із зазначеної суми буде спрямовано на підтримку гуманітарних проєктів в Україні для надання надзвичайної допомоги і забезпечення доступу до базових потреб: притулок, питна вода, освіта та охорона здоров’я.

Ще 8 мільйонів євро будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Молдові для надання цільової допомоги найбільш уразливим категоріям.

Загалом від початку повномасштабної війни Європейська комісія надала Україні гуманітарну допомогу на понад 926 мільйонів євро. 

З них 860 мільйонів - для гуманітарних проєктів в Україні і 66 мільйонів євро - на підтримку сусідньої Молдови, яка приймає значну кількість українських біженців.

За цей час Єврокомісія за допомогою Механізму цивільного захисту спрямувала в Україну понад 140 тисяч тонн першочергової допомоги:  обладнання для лікарень, засоби обігріву і генератори, медикаменти тощо.

"Ми вітаємо стійкість та залізну волю українців, але очевидно, що в умовах війни близько 40 відсотків з них потребують гуманітарної допомоги. Щоб підтримати найбільш уразливих, у 2024 році ЄС надає 75 мільйонів євро для України та 8 мільйонів євро – для Молдови. Ми продовжуємо уважний моніторинг потреб на місцях, щоб оперативно відповідати на найбільш нагальні гуманітарні виклики", - сказав єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

 

Євросоюзгумдопомога

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