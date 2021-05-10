Працівники Голлівуду можуть розпочати страйк через погані умови роботи
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Associated Press із посиланням на заяву IATSE.
Майже 99%, або 52,706 тис. осіб, які брали участь в опитуванні альянсу, виступили за страйк через зупинення переговорів між IATSE та альянсом теле- і кінопродюсерів США (AMPTP) з питання поліпшення умов роботи техніків, операторів, монтажерів і багатьох інших, зайнятих у виробництві розважального контенту.
Закулісні працівники таких найбільших кіно і ТБ студій США, як Netflix, Disney+, HBO Max і Amazon Prime Video, вимагають підвищення зарплати і скорочення робочого дня, організації харчування на робочому місці й надання обідніх перерв, а також збільшення відрахувань до пенсійних і медичних фондів для працівників сектора.
Попередній трирічний контракт між двома альянсами, що регулює умови праці та найму їх членів, сплив наприкінці липня цього року. Відтоді сторони вели переговори про укладення нової угоди, однак AMPTP призупинив процес 20 вересня.
"Я сподіваюся, що продюсерські студії побачать і зрозуміють рішучість членів альянсу. М'яч на їхньому боці. Якщо вони хочуть уникнути страйку, вони повернуться до столу переговорів і висунуть розумну пропозицію", - зазначив голова IATSE Меттью Лоеб.
У свою чергу AMPTP у заяві у відповідь заявив, що альянс залишається прихильний меті досягнення угоди, яка підтримає роботу індустрії в той момент, коли вона все ще відновлюється від наслідків пандемії COVID-19.
"Угоду може бути укладено за столом переговорів, але це потребуватиме від обох сторін добросовісної спільної роботи, готовності до компромісу і пошуку нових способів вирішення решти питань", - ідеться в заяві.
Страйк може призвести до зупинення роботи багатьох американських студій, що трапиться вперше в 128-річній історії кіноіндустрії США, зазначає AP.
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