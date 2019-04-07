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Головну роль у рімейку Disney "Русалонька" зіграє 19-річна афроамериканська співачка

У соцмережах почалася суперечка про расизм. Одна сторона бачить расизм у зміні кольору шкіри Русалочки в порівнянні з оригіналом, інша сторона бачить расизм в таких розмовах
У новому фільмі "Русалочка" від студії Disney головну роль героїні Аріель зіграє 19-річна темношкіра R&B-виконавиця Холлі Бейлі.
Головну роль у рімейку Disney "Русалонька" зіграє 19-річна афроамериканська співачка Фото: variety

Видання Variety зазначає, що Бейлі з самого початку викликала у режисера римейку Роба Маршалла цікавість і була основною претенденткою на роль. Режисер зазначив, що дівчина володіє рідкісним поєднанням душі, молодості, сердечності і невинності. Крім того, у неї чудовий співочий голос - ці якості необхідні, щоб зіграти таку культову роль.

Фільм стане першою головною роллю Бейлі. Раніше вона зіграла в серіалі "Подорослішали" і в спін-оффі Black-ish.

У римейку також зіграє 12-річний канадський актор Джейкоб Трамбле і репер Нора Лам, який виступає під псевдонімом Awkwafina.

Всі пісні з оригінального анімаційного фільму 1989 року потраплять і в новий фільм. Також в ньому будуть нові треки композитора Алана Менкена і творця "Гамільтона" Лін-Мануеля Міранди.

Але у цього вибору є сторона, яка викликала бурхливі суперечки в соцмережах. Бейлі - темношкіра, тоді як у класичній Аріель з мультфільму світла шкіра і руде волосся.

В інстаграмі дует ChloexHalle показали, як приблизно може виглядати актриса в образі Русалоньки.

Під постом написали понад 15 тисяч коментарів, в рази більше, ніж під іншими записами колективу. Причина - суперечки і обурення з приводу кольору шкіри нової Аріель. Хтось навіть запустив хештег #НеМояАріель.

Схожу реакцію можна зустріти і в Твіттері. Студію Disney звинуватили в расизмі і лицемірстві: "білу" актрису завжди можуть замінити на темношкіру, а навпаки - ніколи.

"Уявіть реакцію, якщо змінити колір шкіри Мулан або Жасмін", - написала одна з користувачок.

При цьому неможливість замінити Тіан або Мулан на "білу" актрису в соцмережах пояснили власне історичним контекстом.

У соцмережах порівняли: більше 70 років у Disney не було темношкірої принцеси. Так що одна заміна в кіноадаптації все ще не вирівнює ситуацію.

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04 07 2019 12:57
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