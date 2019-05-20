ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко написав заяву про відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Представник Кабміну в Раді подав у відставку
Денисенко написав заяву про складання повноважень
Фото:Facebook
"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - написав Денисенко на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фотокопію заяви.
Нагадаємо, що Полторак подав у відставку, також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.
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20 05 2019 20:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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