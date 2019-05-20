Представник Кабміну в Раді подав у відставку Денисенко написав заяву про складання повноважень

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко написав заяву про відставку.

Фото:Facebook

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