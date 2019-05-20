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Представник Кабміну в Раді подав у відставку

Денисенко написав заяву про складання повноважень
Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко написав заяву про відставку.
Представник Кабміну в Раді подав у відставку Фото:Facebook

"Написав заяву про складання повноважень представника уряду в парламенті", - написав Денисенко на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фотокопію заяви.

Нагадаємо, що Полторак подав у відставку, також прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу 20 травня заявив, що йде у відставку.

 

 

 
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20 05 2019 20:48
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