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Представниця України взяла золото у спринті на юніорському ЧС з біатлону

Другий кращий результат серед українок показала Анна Кривонос, з одним промахом посіла 10-е місце з відставанням від лідера в 31,3 секунди
Представниця України Катерина Бех отримала золоту медаль у спринті на юніорському чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у Словаччині.
Представниця України взяла золото у спринті на юніорському ЧС з біатлону Фото з вільних джерел

Бех без промахів фінішувала на дистанції 7,5 кілометрів з часом в 21 хвилину і 3,6 секунди, випередивши найближчу суперницю, Камілу Жук із Польщі, на 12,1 секунди, повідомляє "Українська правда".

Другий кращий результат серед українок показала Анна Кривонос, з одним промахом посіла 10-е місце з відставанням від лідера в 31,3 секунди.

У свою чергу, Валерія Дмитренко фінішувала на 19-му місці, без промахів відставши від Бех на хвилину і 1,9 секунди.

Анна Коваленко - 53-тя з 2 промахами і відставанням в 2 хвилини і 27,6 секунди.

Катерина Бех разом з Анастасією Рассказовою та Оксаною Москаленко раніше представляли Росію.

Восени минулого року вони мали намір перейти до збірної Білорусі, але контракти з білоруською федерацією підписані не були.

Зрештою дівчата опинились разом з тренером Іллею Лопуховим в Україні.

У серпні повідомлялося, що вони очікують на отримання українського громадянства.

Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола срібло на Гран-прі, який проходив в Тель-Авіві (Ізраїль).

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02 02 2019 21:24
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