Президент Бразилії пригрозив вивести країну з ВООЗ

Болсонару після цього заявив журналістам, що Бразилія розгляне питання про вихід з ВООЗ, "якщо вона не перестане бути "партизанської політичною організацією"

Президент Бразилії Жаїр Болсонару пригрозив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) виходом з її складу.

Про це повідомляє DW, зазначає "Укрінформ".

Заява Президента Бразилії пролунала після того, як представник ВООЗ Маргарет Харріс попередила проти зайвого поспіху у скасуванні викликаних пандемією нового коронавірусу обмежень. На пресконференція в Женеві вона наголосила, що ключовим критерієм для зняття карантину є уповільнення передачі інфекції, зауваживши при цьому, що спалах COVID-19 в країнах Латинської Америки викликає глибоке занепокоєння.

Болсонару після цього заявив журналістам, що Бразилія розгляне питання про вихід з ВООЗ, "якщо вона не перестане бути "партизанської політичною організацією".

Як повідомлялося, у п'ятницю, 5 червня, в Бразилії зафіксували 30 136 випадків інфікування коронавірусом, померли 1 008 осіб. Загалом у Бразилії - 646 006 хворих на COVID-19, за кількістю заражених країна на другому місці у світі.

Нагадаємо, що італійський лікар заявив, що коронавірусу "клінічно вже немає". ВООЗ так не вважає