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Італійський лікар заявив, що коронавірусу "клінічно вже немає". ВООЗ так не вважає

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я кажуть, що наукових доказів цьому немає
Альберто Занґрілло, лікар відділення невідкладної допомоги шпиталю в Сан-Рафаелі, що в італійській провінції Ломбардія, заявив, що коронавірус SARS-CoV-2 "клінічно більше не існує".
Італійський лікар заявив, що коронавірусу "клінічно вже немає". ВООЗ так не вважає Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

Занґрілло, відомий в Італії як особистий лікар експрем’єра Сільвіо Берлусконі, уточнив у коментарі інформагентству, що його заява підкріплена дослідженням із колегою епідеміологом Массімо Клементі, яке вийде в друк наступного тижня.

"Результат (дослідження - ред.) був недвозначним: дуже значна відмінність між кількістю пацієнтів із коронавірусом, яких ми прийняли у березні порівняно з [кількістю прийнятих у травні]", - сказав він.

Занґрілло уточнив, що може йтися про "зміну відносин" між вірусом і його носієм - тобто людиною. При цьому це не заперечує того факту, що коронавірус може мутувати.

Водночас епідеміологиня ВООЗ Маріа Ван Кергове заявила, що наразі даних про істотну зміну коронавірусу в будь-якому з аспектів - від передачі до тяжкості викликаного ним захворювання - немає.

"Що стосується здатності до передачі - це не змінилося, що стосується складності (коронавірусної хвороби - ред.) - це теж не змінилося", - сказала вона під час брифінгу в понеділок, 1 червня.

Станом на 1 червня з початку епідемії у світі коронавірус підтвердили у 6 млн 267 тисячі 408 людей. З них уже одужали 2 млн 847 тисячі 541 пацієнта та померли від ускладнень 373 961. Наразі продовжують лікуватися понад 3 мільйони.

Нагадаємо, що карантин на Львівщині продовжили до 5 червня

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