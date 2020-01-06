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Карантин на Львівщині продовжили до 5 червня

Станом на ранок 1 червня у Львівській області підтверджено 1700 випадків COVID-19, з них 56 летальних. За минулу добу лабораторні центри в місті провели 436 ПЛР-тестів, з яких 31 виявився позитивним
Карантин у Львівській області продовжили до 5 червня через несприятливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19.
Карантин на Львівщині продовжили до 5 червня rbc.ua/

Таке рішення ухвалила 1 червня на позачерговому засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.

"Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок 22%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.

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01 06 2020 17:40
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