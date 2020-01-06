Карантин на Львівщині продовжили до 5 червня
Таке рішення ухвалила 1 червня на позачерговому засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.
"Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок 22%, а кількість проведених ПЛР-тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів", - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відзначається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.
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