В Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1005 випадків;
Волинська область — 932 випадки;
Дніпропетровська область — 942 випадки;
Донецька область — 163 випадки;
Житомирська область — 742 випадки;
Закарпатська область — 1206 випадків;
Запорізька область — 447 випадків;
Івано-Франківська область — 1420 випадків;
Кіровоградська область — 514 випадків;
м. Київ — 3043 випадки;
Київська область — 1600 випадків;
Львівська область — 1700 випадків;
Луганська область — 47 випадків;
Миколаївська область — 294 випадки;
Одеська область — 896 випадків;
Полтавська область — 270 випадків;
Рівненська область — 1770 випадків;
Сумська область — 170 випадків;
Тернопільська область — 1176 випадків;
Харківська область — 1083 випадки;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 454 випадки;
Чернівецька область — 3377 випадків;
Черкаська область — 406 випадків;
Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Україна готується до третього етапу послаблення карантину, а захворюваність у західних регіонах країни не падає. Країна продовжила податкові пільги і бере кредит на боротьбу з наслідками пандемії.
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