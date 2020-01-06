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В Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 340 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 24 012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1005 випадків;

Волинська область — 932 випадки;

Дніпропетровська область — 942 випадки; 

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 742 випадки;

Закарпатська область — 1206 випадків;

Запорізька область — 447 випадків;

Івано-Франківська область — 1420 випадків;

Кіровоградська область — 514 випадків;

м. Київ — 3043 випадки;

Київська область — 1600 випадків;

Львівська область — 1700 випадків; 

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1770 випадків;

Сумська область — 170 випадків;

Тернопільська область — 1176 випадків;

Харківська область — 1083 випадки;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 454 випадки;

Чернівецька область — 3377 випадків;

Черкаська область — 406 випадків;

Чернігівська область — 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Україна готується до третього етапу послаблення карантину, а захворюваність у західних регіонах країни не падає. Країна продовжила податкові пільги і бере кредит на боротьбу з наслідками пандемії.

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01 06 2020 09:00
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