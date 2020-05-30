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Коронавірус в Україні: ситуація з захворюваністю у 3 областях ускладнюється

Кількість нових заражених перевищила одужавших за добу
Україна готується до третього етапу послаблення карантину, а захворюваність у західних регіонах країни не падає. Країна продовжила податкові пільги і бере кредит на боротьбу з наслідками пандемії.
Коронавірус в Україні: ситуація з захворюваністю у 3 областях ускладнюється Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 30 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

  • заразилися коронавірусом в країні 23204 особи
  • померли від ускладнень хвороби 696 українців
  • 4 області не будуть послаблювати карантин
  • в Україні продовжили податкові пільги
  • уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців
  • Південна Корея посилює карантин

Статистика захворюваності в Україні

За даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.

Найбільша кількість нових заражених зафіксовано за добу у Чернівецькій (47), Львівській (56), Рівненській областях (52) і Києві (55). Жодного нового випадку захворювання не виявлено у Черкаській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.

Адаптивний карантин в Україні

У 3 регіонах на Заході України фіксується зростання кількості нових інфікованих. Це не дозволяє приступити до пом'якшення карантину. Якщо у Львівській області параметр інцидентності трохи перевищено, то у Чернівецькій і Рівненській даний критерій у рази більше допустимого рівня МОЗ. Донецька область не виконує вимоги щодо масових тестувань. Луганська, Волинська та Закарпатська області виконали необхідні умови і готові послаблювати карантин. У Тернопільській області влада послаблять обмеження, у всіх районах, крім Шумського і Кременецького, де ситуація з захворюваністю може різко змінитися.

Єврокомісія підтримала виділення Україні 500 млн євро кредиту на боротьбу з наслідками пандемії. "У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україна завершила необхідні контрольні показники реформ, і ми готуємо виплату 500 млн євро. В рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії ми надаємо Україні додаткову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро", - віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Гроші надаються у вигляді довгострокових позик з низькими відсотками.

До 30 червня в Україні продовжено податкові пільги. Підприємці звільнені від сплати ЄСВ до 31 травня. У п'ятницю набрав чинності закон про підтримку платників податків на період карантину. Крім того, продовжується мораторій на перевірки і незастосування штрафів/пені за порушення податкового законодавства.

Кабмін збирається зняти заборону на в'їзд іноземців. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Будапешті. "Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил в'їзду іноземців на територію України. Це питання в ряді європейських країн вирішується складно, але ми налаштовані лібералізувати цей порядок... Це дозволить нам відновити вільний рух", - заявив Кулеба.

Україна відновить авіасполучення з Австрією з 23 червня. "Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Бажання таке є. Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії",- написав посол України в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

Наслідки пандемії у світі

У США через пандемію скасовано всесвітньо відомий Бостонський марафон. На початку року забіг планувалося провести 20 квітня, але через різке збільшення хворих COVID-19 в країні його перенесли на 14 вересня і зрештою скасували. Такі запобіжні заходи вживаються вперше за 124 річну історію заходу. Навіть теракт 7 років тому під час забігу не став причиною скасування марафону. Бостонська спортивна асоціація обіцяє повернути вступні внески усім зареєстрованим учасникам. Замість марафону в цьому році проведуть "віртуальну альтернативу". Спортсмени повинні пробігти 42 кілометри за 6 годин і надіслати організаторам марафону підтвердження часу дистанції.

У доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН стверджується, що кількість голодуючих у світі через пандемію коронавирусу може збільшитися у 4 рази до 14 млн осіб. Більш за всіх постраждає Латинська Америка. До кінця року на планеті кількість людей, які стикаються з проблемою нестачі харчування виросте до 130 млн осіб.

Влада Південної Кореї посилила карантин після нового спалаху інфекції. В країні закрито 838 шкіл, до 14 червня роботу припинять парки, художні галереї, музеї та театри. Нові випадки зараження виявлено у Сеулі і прилеглих до нього районах. Міністерство охорони здоров'я звернулося до мешканців столиці з проханням утриматися від виходу на вулицю протягом наступних двох тижнів. Спалах зафіксовано у логістичному центрі в Пучшконе і в Сеулі, виявлено 200 нових заражених. За весь час пандемії в Південній Кореї захворіли на коронавірус 11,4 тис осіб, померло від інфекції 269 корейців.

Півфінальні та фінальний матчі Ліги чемпіонів проведуть у Німеччині, не у Стамбулі, як планувалося раніше. 1/8 фіналу і чвертьфінальні поєдинки відбудуться без глядачів на нейтральних полях 7,8 і 13,14 серпня. Вирішальний поєдинок Ліги зіграють 31 серпня.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.

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30 05 2020 13:00
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