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В Україні зафіксовано 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 393 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки; 

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

м. Київ — 2904 випадки;

Київська область — 1556 випадків;

Львівська область — 1619 випадків; 

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що  4 регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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30 05 2020 11:00
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