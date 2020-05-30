В Україні зафіксовано 23204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 393 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 958 випадків; Волинська область — 887 випадків; Дніпропетровська область — 933 випадки; Донецька область — 158 випадків; Житомирська область — 699 випадків; Закарпатська область — 1171 випадок; Запорізька область — 440 випадків; Івано-Франківська область — 1379 випадків; Кіровоградська область — 506 випадків; м. Київ — 2904 випадки; Київська область — 1556 випадків; Львівська область — 1619 випадків; Луганська область — 46 випадків; Миколаївська область — 288 випадків; Одеська область — 883 випадки; Полтавська область — 268 випадків; Рівненська область — 1680 випадків; Сумська область — 168 випадків; Тернопільська область — 1160 випадків; Харківська область — 1025 випадків; Херсонська область — 178 випадків; Хмельницька область — 432 випадки; Чернівецька область — 3306 випадків; Черкаська область — 401 випадок; Чернігівська область — 159 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57935 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що 4 регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

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